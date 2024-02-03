السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جنوب أفريقيا تتحدى طموح الرأس الأخضر فى ربع نهائى "كان 2023"

منتخب جنوب أفريقيا
منتخب جنوب أفريقيا

يلتقي منتخبا جنوب أفريقيا والرأس الأخضر، في العاشرة مساء اليوم، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (تشارلز كونان باني) في ياموسوكرو، في إطار الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.

منتخب «بافانا بافانا»، سيسعى لتحقيق الفوز، من أجل الوصول إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ نسخة عام 2000، والاقتراب خطوة أخرى نحو تحقيق حلم التتويج باللقب القاري الثاني في تاريخه.

واستهل المنتخب الجنوب أفريقي، مسيرته في دور المجموعات، بالخسارة أمام مالي، بهدفين نظيفين، ليحقق بعدها الفوز على ناميبيا، برباعية نظيفة، في لقاء الجولة الثانية، ثم التعادل سلبيا مع تونس في الجولة الثالثة، قبل أن يطيح بالمنتخب المغربي، في دور الـ 16 بالفوز عليه بثنائية نظيفة.

أما منتخب الرأس الأخضر، فيطمح لخطف الفوز، من أجل تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه. 

كما يأمل منتخب «كاب فيردي» في مواصلة مسيرته الرائعة، في البطولة، بعد أن النتائج المميزة التي حققها في الأدوار السابقة. 

واستهل المنتخب الملقب بـ «القروش الزرقاء» مشواره في دور المجموعات، على غانا بهدفين لهدف، ثم الفوز على موزمبيق، بثلاثية نظيفة، قبل أن يتعادل مع مصر بهدفين لمثلهما، في الجولة الثالثة، ومن بعدها تخطى منتخب الرأس الأخضر، عقبة موريتانيا، في دور الـ 16 بالفوز عليها بهدف دون رد.

وسيلتقي الفائز من مواجهة جنوب أفريقيا والرأس الأخضر، مع منتخب نيجيريا، في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2023.

جنوب أفريقيا الرأس الأخضر كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار نيجيريا منتخب نيجيريا مصر

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