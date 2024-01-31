عاجل.. المغرب يودع كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا

نجح منتخب جنوب إفريقيا في الفوز على المغرب، بنتيجة 2-0، في المبارة التي جمعت بينهما في العاشرة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وبهذه النتيجة يودع منتخب المغرب بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16، فيما يتأهل جنوب إفريقيا إلى الدور المقبل.

وجاء الهدف الأول من انفراد عبر اللاعب إيفيدنس ماكجوبا في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 95 سجل موكوينا هدفًا ثانيًا من ركلة حرة مباشرة ليقود منتخب بلاده إلى ربع النهائي.

وأهدر منتخب المغرب عدة فرص خلال أحداث الشوط الأول، وقد سجل نصير مزراوي لاعب المغرب هدفًا للأسود لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.



وتعرض سفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب للطرد في الدقيقة 92، لتنتهي المباراة بهزيمة المغرب وتوديع البطولة.