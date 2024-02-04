الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جهاد جريشة: حكام مصر هم الأفضل فى بطولة أمم أفريقيا 2024 (فيديو)

جهاد جريشة
جهاد جريشة

أشاد جهاد جريشة، الحكم الدولي المعتزل، بأداء الحكام المصريين في بطولة أمم إفريقيا 2024، التي تستضيفها كوت ديفوار، مؤكدا أنهم قدموا مستوى عاليا في إدارة المباريات.

وقال "جريشة"، في تصريحات لبرنامج "كان 2023" على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكم محمد معروف أظهر قدرة كبيرة في إدارة مباراة مثيرة، والحكم أمين عمر تألق في إدارة مباراتين رائعتين، والحكم محمد عادل أبدع في إدارة مباريات بمستوى مميز، والحكم محمود عاشور حصل على ثقة الاتحاد الإفريقي لإدارة 7 مباريات من بينها مباراة اليوم بين الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا، مضيفا: "الحكام المصريين شرفونا جميعا، وأثبتوا أنهم من أفضل الحكام في القارة".

وأعرب عن تفاؤله بأن يتم اختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة إحدى المباريات المهمة في البطولة، سواء في نصف النهائي أو مباراة تحديد المركز الثالث أو النهائي، قائلا: "أتوقع أن يحصل طاقم تحكيم مصري على فرصة في مباراة واحدة على الأقل من هذه المباريات، وأن يقدموا أداء مشرفا".

وعن الحالات المثيرة للجدل في مباراة كوت ديفوار ومالي، أكد أن الحكم محمد عادل اتخذ القرارات الصحيحة في طرد لاعبين من كوت ديفوار، الأول بسبب العنف، والثاني بسبب الاحتفال بخلع القميص، مشيدا بأداء الحكم المصري في هذه المباراة الصعبة.

جهاد جريشة الحكم الدولي الحكام المصريين بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار القاهرة الإخبارية كان 2023 الحكم أمين عمر الحكم محمد معروف الحكم محمود عاشور الحكم محمد عادل الاتحاد الافريقى الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا جنوب أفريقيا نصف النهائى كوت ديفوار ومالي

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