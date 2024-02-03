كوت ديفوار تصعق مالى وتتأهل إلى نصف نهائى كأس أمم إفريقيا

نجح منتخب كوت ديفوار للدور في الوصول لنصف نهائي نهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم بفوز درامي على مالي بنتيجة 2 - 1 مساء السبت.



تقدم منتخب مالي بهدف سجله نيني دورجيليس في الدقيقة 71 بينما أدرك المنتخب الإيفواري التعادل بهدف سيمون أدينجرا في الدقيقة 90.



وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني أضاف عمر دياكيتي الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار قبل ثوان قليلة من اللجوء لركلات الترجيح.



وتأهل منتخب كوت ديفوار منظم البطولة للدور قبل النهائي ليواجه الكونغو الديمقراطية يوم 7 فبراير المقبل.