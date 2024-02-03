السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كوت ديفوار فى مواجهة نارية مع مالى فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار

يخوض منتخب كوت ديفوار، مواجهة قوية وصعبة عندما يواجه نظيره المالي، في السابعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (السلام) في بواكي، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويطمح المنتخب الإيفواري (صاحب الأرض والجمهور)، لمواصلة سلسلة مفاجأته خلال البطولة، وتحقيق الفوز من أجل بلوغ الدور نصف النهائي، والسير على طريق إحراز اللقب القاري، الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 2015.

وكان منتخب كوت ديفوار، قد فجر مفاجأة مدوية بإطاحته بالمنتخب السنغالي (حامل لقب النسخة الماضية) بالفوز على بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل الإيجابي في الوقتين الأصلي والإضافي، بهدف لمثله.

وعبر منتخب «الأفيال»، إلى أدوار خروج المغلوب، ضمن أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث، بعد أن حل ثالثا في مجموعته، خلف غينيا الاستوائية ونيجيريا.

واستهل المنتخب الإيفواري، مسيرته بالفوز على غينيا بيساو، بثنائية دون رد، قبل أن يسقط بعدها في فخ الخسارة أمام كل من نيجيريا وغينيا الاستوائية بنتيجة (1-0)، و(4-0).

أما المنتخب المالي، فسير بخطى ثابتة خلال مشواره بالبطولة، بعد تحقيقه نتائج جيدة، حيث استهل مشواره في دور المجموعات، بالفوز على جنوب إفريقيا، بثنائية نظيفة، قبل أن يتعادل مع كل من تونس وناميبيا بنتيجتي (1-1) و(0-0).

وفي دور الـ16، حققت مالي فوزا مستحقا على بوركينا فاسو بهدفين نظيفين، ليحجز مقعدًا له في ربع النهائي.

وسيلتقي الفائز من مواجهة مالي وكوت ديفوار، مع الكونغو الديقمراطية ، في الدور قبل النهائي لكأس أمم إفريقيا 2023.

منتخب كوت ديفوار كوت ديفوار مالي المنتخب المالي كأس الأمم الإفريقية 2023

مواد متعلقة

عاجل.. الكونغو الديمقراطية تفوز على غينيا بثلاثية وتبلغ قبل نهائى أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل| لاحتواء غضب كولر.. نكشف آخر التطورات داخل الأهلى لضم حارس جديد

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

عاجل| القبضة الحديدية.. «عصابات العملة» تتساقط فى يد «الأمن العام» و«الأموال العامة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»

لا تقارنوه بالهولوكوست