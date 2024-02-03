كوت ديفوار فى مواجهة نارية مع مالى فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا

يخوض منتخب كوت ديفوار، مواجهة قوية وصعبة عندما يواجه نظيره المالي، في السابعة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (السلام) في بواكي، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ويطمح المنتخب الإيفواري (صاحب الأرض والجمهور)، لمواصلة سلسلة مفاجأته خلال البطولة، وتحقيق الفوز من أجل بلوغ الدور نصف النهائي، والسير على طريق إحراز اللقب القاري، الغائب عن خزائنه منذ نسخة عام 2015.

وكان منتخب كوت ديفوار، قد فجر مفاجأة مدوية بإطاحته بالمنتخب السنغالي (حامل لقب النسخة الماضية) بالفوز على بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل الإيجابي في الوقتين الأصلي والإضافي، بهدف لمثله.

وعبر منتخب «الأفيال»، إلى أدوار خروج المغلوب، ضمن أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث، بعد أن حل ثالثا في مجموعته، خلف غينيا الاستوائية ونيجيريا.

واستهل المنتخب الإيفواري، مسيرته بالفوز على غينيا بيساو، بثنائية دون رد، قبل أن يسقط بعدها في فخ الخسارة أمام كل من نيجيريا وغينيا الاستوائية بنتيجة (1-0)، و(4-0).

أما المنتخب المالي، فسير بخطى ثابتة خلال مشواره بالبطولة، بعد تحقيقه نتائج جيدة، حيث استهل مشواره في دور المجموعات، بالفوز على جنوب إفريقيا، بثنائية نظيفة، قبل أن يتعادل مع كل من تونس وناميبيا بنتيجتي (1-1) و(0-0).

وفي دور الـ16، حققت مالي فوزا مستحقا على بوركينا فاسو بهدفين نظيفين، ليحجز مقعدًا له في ربع النهائي.

وسيلتقي الفائز من مواجهة مالي وكوت ديفوار، مع الكونغو الديقمراطية ، في الدور قبل النهائي لكأس أمم إفريقيا 2023.