اتحاد الكرة يقيل فيتوريا ويعين محمد يوسف مدربًا عامًا

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب اجتماعه اليوم لمناقشة التقارير الفنية والإدارية بشأن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون مع دراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب وعرضها في الاجتماع القادم.

وقرر المجلس الموافقة علي تعيين محمد يوسف مدربا عاما لمنتخب مصر الأول لحين اختيار مدير فني أجنبي وتشكيل باقي الجهاز.

كما وافق على اختيار 2 مدربين لعمل معايشة خارجية، وتعيين الكابتن علاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد، وتوجيه الشكر للجهاز الفني للكرة النسائية.

ووافق الاتحاد على عمل بروتوكول إدارة وتنظيم دوري الأكاديميات بالشراكة مع شركة ستادات للاستثمار الرياضي والتسويق مع الشركة المتحدة للرياضة.

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