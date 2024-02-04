اتحاد الكرة يقرر إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إقالة البرتغالى روى فيتوريا بعد اجتماع موسع حضره جميع أعضاء الجبلاية واستمر قرابة 4 ساعات تم خلالها مناقشة الأمر من كل الجوانب.

ومن المقرر أن يصدر بيان رسمى من قبل الجبلاية بعد قليل لتوضيح تفاصيل الإقالة وما يخص المدير الفنى الجديد الذى يحل محل فيتوريا فى قيادة منتخب مصر.

كان اتحاد الكرة قد فضل عدم التعجل فى إصدار القرار النهائى بشأن فيتوريا لحين عقد اجتماع موسع ومناقشة كافة التقارير، بعد خروج الفراعنة من بطولة أمم إفريقيا 2023 بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بضربات الجزاء الترجيحية من دور الـ16.