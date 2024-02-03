السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يشترط الحصول على الشرط الجزائى كاملًا لفسخ عقده مع المنتخب

روي فيتوريا
روي فيتوريا

اشترط البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، الحصول على الشرط الجزائي في عقده كاملًا من أجل الموافقة على فسخ عقده الحالي.

ويسعى مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، للتوصل إلى اتفاق مع المدرب البرتغالي من أجل فسخ عقده بعد وداع الفراعنة بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16.

وكشف مصدر داخل الاتحاد لـ"الدستور"، عن فشل مسئولي اتحاد الكرة في إقناع فيتوريا بتخفيض المبلغ الذي سيحصل عليه من قيمة الشرط الجزائي، حيث تمسك المدرب البرتغالي برغبته في الحصول على قيمة الـ3 أشهر والتي تُقدر بـ 720 ألف دولار.

وكان منتخب مصر قد تم إقصاؤه من كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن وجود مفاوضات متقدمة بين مسئولي الاتحاد والفرنسي هيرفي رينار لتولي تدريب منتخب مصر.

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البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر فسخ عقد فيتوريا مع منتخب مصر اتحاد الكرة الشرط الجزائي

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