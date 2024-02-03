6 مرشحين على طاولة مجلس "الجبلاية" لخلافة فيتوريا فى قيادة المنتخب

دخل عدد من المدربين الأجانب والمحليين لخلافة البرتغالي روي فيتوريا في قيادة المنتخب الوطني، بعد الاستقرار على رحيل فيتوريا عقب خروج الفراعنة من دور الـ16 من بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ومن أبرز الأسماء المرشحة لقيادة المنتخب الفرنسي هيرنى رينارد المدير الفنى السابق لمنتخب السعودى والمدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا للسيدات، ويلقى رينارد قبولًا كبيرًا من عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، إذ تواصلوا معه لمعرفة رأيه في تولى قيادة المنتخب.

كما دخل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، حسابات مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد أن قدم كيروش مستوى مميزًا مع الفراعنة ووصولنا للمباراة النهائية في بطولة الأمم الإفريقية، وعدم تأهل المنتخب لكأس العالم بعد خسارته من السنغال بركلات الترجيح.

وهناك أصوات داخل الجبلاية نادت بتولى البرازيلى ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قيادة المنتخب الوطني، ولكن توجد عقبة هى مشاركة المنتخب الأوليمبي في الأوليمبياد.

ومن أهم المدربين الوطنيين المرشحين لتولي مهمة المنتخب، علي ماهر المدير الفني لنادي المصري، بالإضافة إلى أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، وأيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا غدًا الأحد لإعلان رحيل فيتوريا بشكل رسمى، وهناك جلسة مهمة تجمع فيتوريا مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب لإنهاء التعاقد بالتراضى، وخاصة أن هناك شرطًا في العقد ينص على تحمل الجبلاية راتب 3 أشهر، حال فسخ التعاقد مع فيتوريا بعد بطولة إفريقيا، ويتقاضى فيتوريا 240 ألف دولار وهو ما يعنى تحمل الجبلاية 720 ألف دولار إجمالى راتب فيتوريا في 3 أشهر.

ويرغب فيتوربا في الاستمرار في منصبه حتى نهاية التصفيات والوصول إلى كأس العالم، وفقًا للعقد الموقع بينه وبين اتحاد الكرة، إلا أن اتحاد الكرة رفض استمراره بعد الأداء المتواضع للمنتخب في بطولة إفريقيا.