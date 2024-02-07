الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد تأهل منتخب الأردن.. موعد نهائى كأس أمم آسيا 2023

الأردن
الأردن

موعد نهائي كأس آسيا 2023 في قطر، حيث يقام نهائي النسخة الثامنة عشر من البطولة الآسيوية على ملعب “لوسيل” في مدينة لوسيل.

 

بطولة كأس أمم آسيا 2023

واستضافت قطر نهائيات كأس آسيا 2023، على أراضيها مُنذ 12 يناير الماضي، وتستعد للفصل الختامي في البطولة.

 

وكانت النسخة الحالية من كأس آسيا 2023، مثيرة، بتواجد 10 منتخبات عربية، حيث شاركت بجانب قطر، كل من لبنان، سوريا، الإمارات، فلسطين، العراق، البحرين، الأردن، إلى جانب السعودية وعمان في البطولة الآسيوية.

 

موعد نهائي كأس آسيا 2023

حددت اللجنة المنظمة للبطولة، يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، موعد نهائي كأس آسيا 2023.

 

وتنطلق صافرة المباراة النهائية والتي تُقام في ملعب “لوسيل” في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المُكرمة، والسادسة بتوقيت القاهرة.

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مشوار منتخب الأردن لنهائي كأس آسيا

،واصل منتخب الأردن مسيرته وتأهل لنهائي كأس أمم آسيا لكرة القدم بالفوز على منتخب كوريا الجنوبية 2 / صفر اليوم الثلاثاء. 

 

وسجل يزن النعيمات وموسى التعمري هدفي المباراة في الدقيقتين 53 و66. 

 

وصعد منتخب الأردن للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه حيث ينتظر الفائز من المواجهة الأخرى بقبل النهائي بين 

قطر حامل اللقب ومنظم البطولة وإيران.

وبدأ المنتخب الأردني مشواره في البطولة بفوز عريض على ماليزيا بأربعة أهداف دون رد ثم تعادل مع كوريا الجنوبية 2/2 وخسر أمام البحرين بهدف ليتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

 

وفي الأدوار الإقصائية تغلب المنتخب الأردني على نظيره العراقي 2/3 قبل أن ينهي مغامرة طاجيكستان في مشاركتها الأولى بالفوز 1/صفر في دور الثمانية.

أما منتخب كوريا الجنوبية بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلينسمان فقد خاض مشوارا ماراثونيا بعدما احتل وصافة المجموعة السادسة بعد الفوز على البحرين 1/3 وتعادلين مع الأردن 2/2 وماليزيا 3/3.

وفي الأدوار الإقصائية احتاج المنتخب الكوري الجنوبي الأشواط الإضافية  وركلات الترجيح لتجاوز منتخب السعودية بعد التعادل 1/1 قبل أن يعبر عقبة أستراليا بفوز ماراثوني بنتيجة 1/2 بعد التمديد للوقت الإضافي.

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