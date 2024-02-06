تشكيل الأردن وكوريا في نصف نهائي كأس آسيا 2023

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني لمنتخب الأردن، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كوريا الجنوبية مساء اليوم في نصف نهائي كأس آسيا 2023.

تشكيل الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

وجاء تشكيل الأردن كالآتي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: زين العرب – عبد الله نصيب – محمد أبو حشيش.

خط الوسط: نزار الرشدان – إحسان حداد – عايد – محمود مرضي.

خط الهجوم: يوسف أبو جلبوش – موسى التعمري – يزن النعيمات.

بينما جاء تشكيل كوريا كالآتي:

حراسة المرمى: جو هيون وو.

خط الدفاع:كيم مين جون – جون سيونج هيون – كيم يونج جوون – سيول – يونج وو.

خط الوسط: هوانج إن بيوم – بارك يونج وو – ليي جاي سونج.

خط الهجوم: كانج إن لي – هوانج هي تشان – هيونج مين سون.

يبحث منتخب «النشامي»، عن تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، بالتأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، والاقتراب خطوة نحو حصد اللقب القاري الكبير لأول مرة.

كان منتخب الأردن، قد بلغ نصف نهائي أمم آسيا 2023، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على منتخب طاجيكستان، بهدف دون رد.

ويعول المنتخب الأردني، بقيادة مدربه الحسين عموتة على جهود وقدرات عدد من نجومه، في مقدمتهم موسى التعمري، صانع ألعاب مونبيليه الفرنسي، ويزن النعيمات، ومحمود المرضي، إلى جانب نزار الرشدان، والحارس يزيد أبو ليلي.