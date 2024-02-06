الأردن يبحث عن إنجاز تاريخى أمام كوريا الجنوبية بنصف نهائى كأس آسيا

يخوض منتخب الأردن، مواجهة مهمة وقوية، عندما يلتقي نظيره الكوري الجنوبي، في الخامسة من مساء اليوم، على ملعب (أحمد بن علي) المونديالي، في إطار الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 المقامة حاليا في قطر.

يبحث منتخب «النشامي»، عن تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق، بالتأهل إلى نهائي كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، والاقتراب خطوة نحو حصد اللقب القاري الكبير لأول مرة.

كان منتخب الأردن، قد بلغ نصف نهائي أمم آسيا 2023، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على منتخب طاجيكستان، بهدف دون رد.

وسيعول المنتخب الأردني، بقيادة مدربه الحسين عموتة، على جهود وقدرات عدد من نجومه، في مقدمتهم موسى التعمري، صانع ألعاب مونبيليه الفرنسي، ويزن النعيمات، ومحمود المرضي، إلى جانب نزار الرشدان، والحارس يزيد أبو ليلي.

أما منتخب كوريا الجنوبية، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلينسمان، فيطمح لحصد الفوز من أجل بلوغ الدور النهائي، والاقتراب خطوة جديدة من استعادة لقب كأس أمم آسيا، الغائب عن خزائنه منذ 64 عاما.

وتوجت كوريا الجنوبية، بأول نسختين لكأس الأمم الآسيوية عامي 1956 و1960، إلا أنه منذ ذلك الحين فشل المنتخب الكوري الجنوبي، في الوصول لمنصة التتويج بالبطولة الأعرق في القارة الاسيوية.

ولم تبلغ كوريا الجنوبية، المباراة النهائية للبطولة، منذ نسخة عام 2015، عندما بلغت النهائي أمام المنتخب الأسترالي، الذي أحرز اللقب آنذاك.

وكان المنتخب الكوري قد تجاوز عقبة أستراليا، في الدور ربع النهائي للنسخة الحالية، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة، أمتدت لشوطين إضافيين.

وسيعول منتخب كوريا الجنوبية على جهود وقدرات كل من القائد سون هيونج مين، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ولي كانج إن، لاعب وسط باريس سان جيرمان، وجيونج وو يونج، لاعب شتوتجارت الألماني.

وسيلتقي الفائز من مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية في النهائي، مع الفائز من المباراة الأخرى لنصف النهائي، والتي ستجمع قطر مع إيران.