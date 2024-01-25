كأس آسيا: منتخب البحرين يفوز على الأردن ويتأهل لدور الـ16

تعادل كوريا الجنوبية وماليزيا

حقق منتخب البحرين فوزًا ثمينًا على الأردن بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على إستاد خليفة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا.

وتُقام منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 في دولة قطر، خلال الفترة من 12 يناير وحتى يوم 10 فبراير المقبل.

البحرين تفوز على الأردن بهدف نظيف ويتأهلان لدور الـ16

ونجح عبدالله يوسف هلال، لاعب البحرين، من تسجيل هدف منتخب بلاده في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول من اللقاء، وبذلك ضمن منتخب البحرين تأهله إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا.

ورغم هزيمة منتخب الأردن أمام البحرين، ولكنه ضمن مسبقًا التأهل إلى دور الـ16 بين أفضل ثوالث في دور المجموعات.

كوريا الجنوبية تتعادل مع ماليزيا وتتأهل لدور الـ16 من كأس أمم آسيا

وفي مباراة أخرى، سقط منتخب كوريا الجنوبية في فخ التعادل الدرامي والمثير مع ماليزيا بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا.

ورغم التعادل، ولكن ضمن منتخب كوريا الجنوبية تأهله إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا.

ترتيب مجموعة البحرين وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا

ويتصدر منتخب البحرين جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس أمم آسيا برصيد 6 نقاط (بعدما حقق انتصارين وهزيمة واحدة)، متفوقًا على منتخب كوريا الجنوبية صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط (جمعهم من تعادلين وانتصار وحيد).

بينما يتواجد منتخب الأردن في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط (بعدما حقق انتصار وحيد ومثله تعادل وكذلك هزيمة واحدة)، في حين يتذيّل منتخب ماليزيا الترتيب برصيد نقطة واحدة (التي خطفها من تعادله مع كوريا الجنوبية)، ويوّدع المسابقة.