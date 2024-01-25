الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يحسم موقفه بشأن ضم كريم بنزيما من اتحاد جدة

كريم بنزيما
كريم بنزيما

حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قراره النهائي بشأن التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

احتمالية رحيل بنزيما عن صفوف اتحاد جدة في الشتاء الجاري

وارتبط اسم كريم بنزيما باحتمالية الرحيل عن صفوف اتحاد جدة في الشتاء الجاري، في ظل عدم تأقلم اللاعب ورغبته في العودة إلى أوروبا مجددًا، بجانب وجود خلاف بينه وبين إدارة النادي.

وأثار بنزيما غضب مسئولي نادي اتحاد جدة في الفترة الأخيرة، بعد تأخره عن العودة للفريق عقب انتهاء عطلة منتصف الموسم، مما دفع مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق، لاستبعاده.

 

مانشستر يونايتد يحسم موقفه من التعاقد مع كريم بنزيما

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" البريطانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد حسمت قرارها النهائي بعدم التعاقد مع كريم بنزيما خلال شهر يناير الجاري.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن مانشستر يونايتد لا يستطيع تحمل راتب كريم بنزيما الضخم الذي يتقاضاه، خاصة أن النادي يريد الالتزام بلوائح اللعب المالي النظيف وتجنب أي عقوبة محتملة.

 

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من جانبها، أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في وقت سابق، إلى أن كل ما تردد بشأن رحيل كريم بنزيما ليس صحيحًا، وأنه مستمر مع اتحاد جدة بشكل طبيعي.

ويلعب كريم بنزيما ضمن صفوف اتحاد جدة منذ مطلع الموسم الجاري، بعدما رحل عن ريال مدريد في صفقة انتقال حر بالمجان، عقب انتهاء عقده.

وانضم بنزيما لريال مدريد قادمًا من فريق ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009؛ وشارك في 648 مباراة وسجل 354 هدفًا وصنع 165 لزملائه في ريال مدريد، وذلك من أصل 796 مباراة لعبها طوال مسيرته الاحترافية وسجل 420 هدفًا وصنع 192 لزملائه.

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