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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-1-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25-1-2024 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم مباراة منتخب مصر ضد تونس في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، ومباراة الأردن ضد البحرين، ومباراة منتخب السعودية ضد تايلاند في كأس أمم آسيا، ومباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية في كأس ملك إسبانيا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

- مباراة منتخب مصر ضد تونس في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد: في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة

- مباراة كوريا الجنوبية ضد ماليزيا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 2.

- مباراة الأردن ضد البحرين: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 1.

- مباراة قيرجيزستان ضد عمان: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 2.

- مباراة السعودية ضد تايلاند: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN ASIAN CUP 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا

- مباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية في كأس ملك إسبانيا: في تمام الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

- مباراة بورنموث ضد سوانزي سيتي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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اليوم.. مواجهة كلاسيكية بين مصر وتونس فى نصف نهائى أمم إفريقيا لكرة اليد

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مصطفى محمد الثانى.. إيميلو نسووى ينفرد بصدارة هدافى بطولة الأمم الأفريقية

موعد مباراة الأهلي القادمة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنظيره حتا الإماراتي وديًا، على ملعب نادي حتا، خلال معسكر الإمارات.

وتنطلق مباراة الأهلي القادمة أمام حتا الإماراتي، غدًا الجمعة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره الرجاء المغربي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس دبي للتحدي، غدًا الجمعة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الزمالك والرجاء، بالفائز من مباراة وهان ثري تاونز الصيني وأهلي جدة السعودي، في المبارة النهائية من بطولة كأس دبي للتحدي.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة منتخب السعودية كأس أمم آسيا كاس الاتحاد الانجليزي كاس ملك اسبانيا

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