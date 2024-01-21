الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب السعودية إلى ثمن نهائى كأس آسيا بفوزه على قيرجيكستان

السعودية
السعودية

تأهل منتخب السعودية إلى دور الـ16 لبطولة كأس آسيا بعد بفوزه على قرجيكستان بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ستاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

منتخب السعودية سيطر على أحداث الشوط الأول، وعزز ذلك تحصل اللاعب آيزر أكماتوف على البطاقة الحمراء في الدقيقة التاسعة بعد تدخل عنيف على سامي النجعي.

وتمكن محمد كنو من تسجيل الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة 35 من متابعة للتمريرة العرضية التي أرسلها سعود عبدالحميد من الجهة اليمنى.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة السعوديين، كما توالت متاعب منتخب قرجيكستان بتحصل لاعبه كيمي ميرك على البطاقة الحمراء في الدقيقة 52.

وأكد فيصل الغامدي انتصار الأخضر السعودي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 84 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس في التعامل معها، ليحصد منتخب بلاده على النقاط الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد السعودية لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، ضامنًا التأهل للدور المقبل، فيما تجمد رصيد قيرجكستان عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN ASIA 1.

تشكيل السعودية أمام قرجيكستان

أما عن تشكيل السعودية أمام قرجيكستان، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الكسار.

خط الدفاع: حسان التمبكتي - علي لاجامي - علي البليهي.

خط الوسط: سعود عبدالحميد- سامي النجعي- عبدالإله المالكي - محمد كنو - محمد البريك.

خط الهجوم: فراس البريكان - سالم الدوسري.

وكان منتخب السعودية قد فاز في الجولة الأولى على عُمان بهدفين مقابل هدف، فيما خسر قرجيكستان أمام تايلاند.

وتعادل منتخب عمان مع تايلاند بدون أهداف ضمن منافسات ذات الجولة.

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