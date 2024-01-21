منتخب السعودية يتقدم على قرجيكستان ويقترب من ثمن نهائي كأس آسيا

تقدم منتخب السعودية على نظيره قرجيكستان بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

منتخب السعودية سيطر على أحداث الشوط الأول، وعزز ذلك تحصل اللاعب آيزر أكماتوف على البطاقة الحمراء في الدقيقة التاسعة بعد تدخل عنيف على سامي النجعي.

وتمكن محمد كنو من تسجيل الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة 35 من متابعة للتمريرة العرضية التي أرسلها سعود عبدالحميد من الجهة اليمنى.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN ASIA 1.

تشكيل السعودية أمام قرجيكستان

أما عن تشكيل السعودية أمام قرجيكستان، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: حسان التمبكتي - علي لاجامي - علي البليهي

خط الوسط: سعود عبدالحميد - سامي النجعي - عبدالإله المالكي - محمد كنو - محمد البريك

خط الهجوم: فراس البريكان - سالم الدوسري

وكان منتخب السعودية قد فاز في الجولة الأولى على عُمان بهدفين مقابل هدف، فيما خسر قرجيكستان أمام تايلاند.

وتعادل منتخب عمان مع تايلاند بدون أهداف ضمن منافسات ذات الجولة.