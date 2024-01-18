مجموعة سوريا: أوزبكستان يكتسح الهند بثلاثية فى كأس آسيا

حقق منتخب أوزبكستان انتصارًا مهمًا على نظيره الهندي بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي أُقيم على ستاد أحمد بن علي، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

وتقدم منتخب أوزبكستان عن طريق عباسيك فايزولايف في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف زميله إيجور سيرجييف الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، سجل شيرزود نصرولاييف الهدف الثالث للمنتخب الأوزبكي.

الانتصار رفع رصيد منتخب أوزبكستان لـ4 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب أستراليا الذي ضمن التأهل، فيما توقف رصيد الهند عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وخسر منتخب سوريا أمام أستراليا بهدف دون مقابل في مباراة جمعتهما ظهرًا ضمن منافسات ذات المجموعة.

وتعادل منتخب أوزبكستان في الجولة الأولى بدون أهداف مع نظيره سوريا على ستاد جاسم بن حمد.