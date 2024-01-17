منتخب قطر يتأهل لثمن نهائي كأس آسيا بفوزه على طاجيكستان

أصبح منتخب قطر أول المتأهلين لدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا "قطر 2023”، بانتصاره على طاجيكستان بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدور المجموعات.

أكرم عفيف كان بطلًا للمباراة بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 17 بعد تلقيه تمريرة من المعز علي، ليسقط الكرة فوق الحارس في الشباك، ليقود فريقه للانتصار والتأهل للدور المقبل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب القطري لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد طاجيكستان عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.

بذلك ضمن المنتخب القطري التأهل للدور المقبل كمتصدر للمجموعة، ليواجه أحد أصحاب المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة،

وتضم المجموعة الأولى أيضًا منتخبي لبنان والصين، حيث تعادلا ظهر اليوم بدون أهداف، في مباراة أُقيمت على ستاد الثمامة.