تشكيل السعودية أمام قرجيكستان في كأس آسيا.. سالم الدوسري أساسيا

كشف الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ السعودية، عن تشكيل " الأخضر" لمواجهة قرجيكستان، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

موعد مباراة السعودية ضد قرجيكستان في كأس آسيا

وتُقام مباراة السعودية ضد قرجيكستان على استاد أحمد بن علي، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN ASIA 1.

تشكيل السعودية أمام قرجيكستان

أما عن تشكيل السعودية أمام قرجيكستان، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: حسان التمبكتي - علي لاجامي - علي البليهي

خط الوسط: سعود عبدالحميد - سامي النجعي - عبدالإله المالكي - محمد كنو - محمد البريك

خط الهجوم: فراس البريكان - سالم الدوسري

وكان منتخب السعودية قد فاز في الجولة الأولى على عُمان بهدفين مقابل هدف، فيما خسر قرجيكستان أمام تايلاند.