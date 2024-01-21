الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل السعودية أمام قرجيكستان في كأس آسيا.. سالم الدوسري أساسيا

جريدة الدستور

كشف الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ السعودية، عن تشكيل " الأخضر" لمواجهة قرجيكستان، في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

موعد مباراة السعودية ضد قرجيكستان في كأس آسيا

وتُقام مباراة السعودية ضد قرجيكستان على استاد أحمد بن علي، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN ASIA 1.

تشكيل السعودية أمام قرجيكستان

أما عن تشكيل السعودية أمام قرجيكستان، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: حسان التمبكتي - علي لاجامي - علي البليهي

خط الوسط: سعود عبدالحميد - سامي النجعي - عبدالإله المالكي - محمد كنو - محمد البريك

خط الهجوم: فراس البريكان - سالم الدوسري

وكان منتخب السعودية قد فاز في الجولة الأولى على عُمان بهدفين مقابل هدف، فيما خسر قرجيكستان أمام تايلاند.

 

السعودية كأس آسيا 2023 كاس آسيا تشكيل السعودية قرجيكستان

مواد متعلقة

منتخب البحرين يبقى على آماله فى التأهل بفوزه على ماليزيا بكأس آسيا

أيمن حسين يُخرّب "الكمبيوتر اليابانى" ويقود العراق لثُمن نهائى كأس آسيا

الشوط الأول.. العراق يتقدم على اليابان بهدفين فى كأس آسيا

أسود العراق يصطدمون بـ "الكومبيوتر الياباني" في كأس آسيا.. اليوم

الشوط الأول.. منتخب الإمارات يتقدم على فلسطين بهدف فى كأس آسيا

مجموعة سوريا: أوزبكستان يكتسح الهند بثلاثية فى كأس آسيا

منتخب قطر يتأهل لثمن نهائى كأس آسيا بفوزه على طاجيكستان

الأكثر قراءة

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

غدا.. النقض تنظر طعن "شيرى هانم" وابنتها زمردة على حكم حبسهما

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة