الشوط الأول.. منتخب الإمارات يتقدم على فلسطين بهدف فى كأس آسيا

تقدم منتخب الإمارات على نظيره فلسطين بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ستاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة كأس آسيا 2023 بقطر.

منتخب فلسطين كان المسيطر على أحداث الشوط الأول، قبل أن يسجل سلطان عادل الأميري الهدف الأول للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 23 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها علي صالح من الجهة اليمنى.

لاعبو فلسطين كثفوا محاولاتهم من أجل التسجيل، حتى تحصلوا على ركلة جزاء نتيجة خطأ من خليفة الحمادي استوجب إشهار البطاقة الحمراء في وجهه في الدقيقة 37.

وانبرى تامر صيام لتنفيذ الركلة الجزائية في الدقيقة 39 لكن خالد عيسى حارس الإمارات تصدى لتسديدته محافظًا على نظافة شباك منتخب بلاده.