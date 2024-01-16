الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرسي تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي في كأس أمم إفريقيا

بيرسي تاو
بيرسي تاو

كشف البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لـ جنوب إفريقيا، عن تشكيل منتخب "البافانا بافانا" لمواجهة مالي، في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

موعد مباراة جنوب إفريقيا ومالي والقنوات الناقلة

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أمادو جون كوليبالي بكوت ديفوار.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Afcon 1 الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي في كأس أمم إفريقيا

أما عن تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي في كأس أمم إفريقيا، فشهد البدء بـ بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي في كأس أمم إفريقيا  كالآتي:

‫في حراسة المرمى: ويليامز‬

‫خط الدفاع: مودولو - إكسولو - مفالا - موديبا‬

‫خط الوسط: بيرسي تاو - موكوينا - سيثولي - ماسيكو‬

‫خط الهجوم: زواني - ماكجوبا‬

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الخامسة رفقة منتخبي تونس ونامبيا

وكان منتخب نامبيا قد انتصر على تونس بهدف دون مقابل، ضمن منافسات ذات المجموعة.

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