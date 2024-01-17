بمشاركة ديانج وتاو.. مالى تهزم جنوب أفريقيا فى كأس الأمم 2023

خسر منتخب جنوب أفريقيا أمام نظيره مالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وسدد بيرسي تاو مهاجم الأهلي ركلة جزاء بالدقيقة 19 فوق مرمى حارس مالي بشكل غريب، ليضيع على فريقه التقدم في اللقاء.

وسجل هاماري تراوري الهدف الأول للماليين في الدقيقة 60، أعقبه زميله لاسين سينياكو بالهدف الثاني في الدقيقة 66 مؤكدًا انتصار بلاده.

وشارك أليو ديانج أساسيًا مع منتخب بلاه مالي قبل استبداله في الشوط الثاني، بينما أكمل بيرسي تاو المباراة حتى نهايتها.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مالي للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد جنوب أفريقيا عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

موعد مباراة جنوب أفريقيا ومالي والقنوات الناقلة

وأقيمت المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أمادو جون كوليبالي بكوت ديفوار.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Afcon 1 الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكيل جنوب أفريقيا أمام مالي في كأس أمم أفريقيا

أما عن تشكيل جنوب أفريقيا أمام مالي في كأس أمم أفريقيا، فشهد البدء بـ بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل جنوب أفريقيا أمام مالي في كأس أمم أفريقيا كالآتي:

‫في حراسة المرمى: ويليامز‬

‫خط الدفاع: مودولو - إكسولو - مفالا - موديبا‬

‫خط الوسط: بيرسي تاو - موكوينا - سيثولي - ماسيكو‬

‫خط الهجوم: زواني - ماكجوبا‬

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الخامسة رفقة منتخبي تونس ونامبيا

وكان منتخب نامبيا قد انتصر على تونس بهدف دون مقابل، ضمن منافسات ذات المجموعة.