الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة ديانج وتاو.. مالى تهزم جنوب أفريقيا فى كأس الأمم 2023

بيرسي تاو
بيرسي تاو

خسر منتخب جنوب أفريقيا أمام نظيره مالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وسدد بيرسي تاو  مهاجم الأهلي ركلة جزاء بالدقيقة 19 فوق مرمى حارس مالي بشكل غريب، ليضيع على فريقه التقدم في اللقاء.

وسجل هاماري تراوري الهدف الأول للماليين في الدقيقة 60، أعقبه زميله لاسين سينياكو بالهدف الثاني في الدقيقة 66 مؤكدًا انتصار بلاده.

وشارك أليو ديانج أساسيًا مع منتخب بلاه مالي قبل استبداله في الشوط الثاني، بينما أكمل بيرسي تاو المباراة حتى نهايتها.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مالي للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد جنوب أفريقيا عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

موعد مباراة جنوب أفريقيا ومالي والقنوات الناقلة

وأقيمت المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أمادو جون كوليبالي بكوت ديفوار.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Afcon 1 الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكيل جنوب أفريقيا أمام مالي في كأس أمم أفريقيا

أما عن تشكيل جنوب أفريقيا أمام مالي في كأس أمم أفريقيا، فشهد البدء بـ بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي في خط الهجوم.

وجاء تشكيل جنوب أفريقيا أمام مالي في كأس أمم أفريقيا  كالآتي:

‫في حراسة المرمى: ويليامز‬

‫خط الدفاع: مودولو - إكسولو - مفالا - موديبا‬

‫خط الوسط: بيرسي تاو - موكوينا - سيثولي - ماسيكو‬

‫خط الهجوم: زواني - ماكجوبا‬

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الخامسة رفقة منتخبي تونس ونامبيا

وكان منتخب نامبيا قد انتصر على تونس بهدف دون مقابل، ضمن منافسات ذات المجموعة.  

جنوب أفريقيا مالي كأس أمم إفريقيا 2023 أليو ديانج تاو

مواد متعلقة

بيرسي تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي في كأس أمم إفريقيا

ديانج أساسيًا فى تشكيل مالى أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم

تشكيل السعودية.. ثلاثي دفاعي والشهري يقود الهجوم أمام عمان في كأس آسيا

بلاتى توريه رجل مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا فى أمم إفريقيا

موريتانيا تواصل مسلسل السقوط العربى بالهزيمة أمام بوركينا فاسو فى أمم إفريقيا

وليد الركراكى: منتخب المغرب جاهز لكل الاحتمالات في أمم إفريقيا

الجزائر تحذو حذو مصر وتتعادل مع أنجولا فى كأس أمم إفريقيا

يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات.. ميسي يفوز بجائزة "ذا بيست"

الأكثر قراءة

عاجل.. باكستان تعلّق على ضربة إيران وتحذر من "عواقب وخيمة"

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

عاجل.. وفاة طفلين فى غارة جوية إيرانية على باكستان

3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)