أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره عمان في مستهل مشوار الأخضر بكأس آسيا.

ودفع مانشيني بثلاثي دفاعي، بينما يقود خط الهجوم سالم الدوسري وصالح الشهري.

تشكيل السعودية.. ثلاثي دفاعي والشهري يقود الهجوم أمام عمان في كأس آسيا

وضم التشكيل كلا من:

في حراسة المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: علي لاجامي - علي البليهي - حسان التمبكتي - سعود عبدالحميد

خط الوسط: عبدالله الخيبري - محكد كنو - ناصر الدوسري - سامي النجعي

خط الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على ستاد خليفة.

موعد مباراة السعودية وعمان بكأس أمم آسيا

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره عمان، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم آسيا.

ويقع الأخضر السعودي، في المجموعة السادسة والأخيرة من منافسات كأس أمم آسيا، حيث يرافقه منتخبات تايلاند وعمان وقيرغيزستان.