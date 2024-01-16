الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. استبعاد نجم السعودية من قائمة أمم آسيا وضم "ريان"

منتخب السعودية
منتخب السعودية

قرر روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد فهد المولد، من قائمة الأخضر النهائية المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا "قطر 2024".

ويأتي قرار مانشيني، بناءً على التقرير الطبي المُقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجة اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وضم مانشيني، اللاعب ريان حامد بدلًا من فهد المولد لقائمة الأخضر النهائية، بأمم آسيا "قطر 2024".

موعد مباراة السعودية وعمان بكأس أمم آسيا

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره عمان، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم آسيا.

ويقع الأخضر السعودي، في المجموعة السادسة والأخيرة من منافسات كأس أمم آسيا، حيث يرافقه منتخبات تايلاند وعمان وقيرغيزستان.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان بمنافسات أمم آسيا "2023"

تنقل جميع منافسات ومباريات كأس أمم آسيا، المقامة حاليا في العاصمة القطرية "الدوحة"، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لجميع منافسات البطولة الآسيوية، اعتبارا من دور المجموعات مرورا بالأدوار التمهيدية ثم المباراة النهائية من المسابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن منافسات كأس الأمم الآسيوية، قد انطلقت يوم الجمعة الماضي، بإقامة المباراة الافتتاحية، والتي جمعت بين منتخبي قطر ولبنان، إذ استطاع العنابي الفوز بثلاثية نظيفة.

منتخب السعودية فهد المولد كأس الأمم الآسيوية استبعاد فهد المولد روبيرتو مانشيني

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