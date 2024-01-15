قبل مواجهة عمان.. مانشينى: 6 لاعبين رفضوا اللعب مع السعودية

تحدث الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، عن مباراة فريقه المرتقبة أمام عمان في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

وتُقام بطولة كأس أمم آسيا في قطر، خلال الفترة من 12 يناير وحتى يوم 10 فبراير المقبل.

موعد مباراة منتخب السعودية المقبلة في كأس أمم آسيا 2023

ويستعد منتخب السعودية لخوض مواجهة قوية أمام نظيره عمان، في مستهل مشوارهما ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2023.

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية وعمان في الجولة الأولى من كأس أمم آسيا، غدًا الثلاثاء، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الآسيوية، بجوار منتخبات عمان، وقرغيزستان وتايلاند.

روبرتو مانشيني يتحدث عن مواجهة السعودية وعمان في كأس آسيا

وقال روبرتو مانشيني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة: "مواجهة عمان ستكون صعبة بالتأكيد، إنهم فريق كبير وقوي".

وشدد: "نأمل في تحقيق الفوز في ضربة البداية ببطولة كأس الأمم الآسيوية وإسعاد الجماهير".

وعن استبعاد بعض اللاعبين من قائمة السعودية، قال روبرتو مانشيني: "أريد لاعبين يلعبون من أجل المنتخب، وليس من أجل أنفسهم".

وكان روبرتو مانشيني قد قرر استبعاد 6 لاعبين من قائمة السعودية، أبرزهم نواف العقيدي، حارس النصر، وسلطان العنام، الظهير الأيمن للنصر، بالإضافة إلى سلمان الفرج، لاعب الهلال.

روبرتو مانشيني يكشف سبب استبعاد 6 لاعبين من قائمة السعودية

وأوضح مانشيني: "نواف العقيدي كان متواجدًا في القائمة، ولكنه أخبر مدرب حراس المرمى أنه يجب أن يلعب، لذلك غادر معسكر المنتخب".

وتابع: "لقد تحدثت مع رئيس اتحاد كرة القدم، وأخبرته أن نواف يريد المغادرة، وهذه ثالث مرة يحدث فيها هذا الأمر".

وأكمل: "بينما أخبرني سلطان الغنام أنه ليس سعيدًا بالانضمام للمعسكر، لذلك كان خارج حساباتي".

وواصل: "أما سلمان الفرج، فقد أخبرني في المعسكر أنه لا يريد اللعب في المباراة الودية، وهذا أمر غريب".

وعن الثلاثي الآخر، قال مانشيني: "محمد مران وهزازي وخالد الغنام قالوا إنهم ليسوا سعداء بالبقاء، وبالتالي غادروا معسكر المنتخب".

واختتم مانشيني في تصريحاته، مؤكدًا: "لن يتم استدعاء اللاعبين الذين رفضوا التواجد معنا، المنتخب الوطني ليس ناديًا اجتماعيًا، وما حدث أمر غريب".