العراق يطمح لاستعادة مجده أمام إندونيسيا في اليوبيل الذهبي لأمم آسيا

يستهل المنتخب العراقي مشواره في كأس أمم آسيا 2023، بمواجهة نظيره الإندونيسي، في الرابعة والنصف من مساء الإثنين على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

ويتطلع منتخب «أسود الرافدين» لاستعادة أمجاد الماضي، وتكرار إنجازه التاريخي، الذي تحقق قبل 17 عاما، حينما توج بلقبه الوحيد لكأس أمم آسيا عام 2007.

ويسجل المنتخب العراقي ظهوره بالنسخة الثامنة على التوالي والعاشرة في تاريخه بكأس آسيا، تزامنا مع اليوبيل الذهبي للفريق في البطولة القارية، إذ جاء ظهوره الأول بالبطولة قبل 52 عاما.

وخلال مشاركاته السابقة، تأهل منتخب العراق للأدوار الإقصائية في جميع النسخ التي شارك بها باستثناء نسخة عام 1972 في تايلاند.

وبعد إنجازه التاريخي بالتتويج بلقب أمم آسيا قبل 17 عاما، كان أفضل إنجاز للعراق منذ ذلك الحين هو الوصول للدور قبل النهائي في نسخة عام 2015 التي استضافتها أستراليا، لكن الفريق يبدو في حالة جيدة للمنافسة على لقب قطر 2023.

وبعد أن تولى تدريب منتخب العراق في نوفمبر 2022، أعلن الإسباني خيسوس كاساس أن كأس الأمم الآسيوية في قطر، ستكون بمثابة نقطة الانطلاق لهدف الفريق على المدى الطويل بالتأهل إلى كأس العالم.

ولن يفتقر منتخب العراق للثقة، بعد أن توج بلقب كأس الخليج 2023، التي جرت في ملاعبه، وكان نشطا أيضا خلال فترات التوقف الدولية، حيث لعب مباريات ودية عالية المستوى.

ويمتلك المنتخب العراقي مزيجا من اللاعبين ذوي الخبرة والشباب، بجانب مجموعة متميزة من المحترفين بالخارج مثل علاء عباس، لاعب نساجي مازندران الإيراني، وسعد ناطق، حارس مرمى أبها السعودي، وضرغام إسماعيل (الخالدية البحريني) وسومر الماجد (هلسنبورج السويدي)، وكيفن يعقوب (آرهوس الدنماركي)، بالإضافة لبعض النجوم المحليين مثل حسين جابر (القوة الجوية)، ومحمد علي عبود (الزوراء)، وعلي فايز (الطلبة).

وقبل مشاركته في كأس الأمم الآسيوية، استهل منتخب العراق مشواره في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، التي انطلقت في نوفمبر الماضي، على أفضل وجه، عقب فوزه 5 / 1 على ضيفه منتخب إندونيسيا، و1/صفر على مضيفه المنتخب الفيتنامي.

وحجز منتخب العراق مقعده بأمم آسيا 2023، بعدما جاء في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، التي ضمت منتخبات إيران والبحرين وهونج كونج وكمبوديا، في الدور الثاني للتصفيات المشتركة التي كانت مؤهلة أيضا لمونديال قطر 2022.

وسبق للمنتخب العراقي مواجهة نظيره الإندونيسي سبع مرات من قبل، وكان الفوز حليفه في ست من هذه المباريات مقابل تعادل وحيد وبسجل خال من الهزائم، وشهدت المواجهات مع إندونيسيا تسجيل أسود الرافدين 21 هدفا مقابل أربعة أهداف هزت شباكه.

من جانبه يهدف المنتخب الإندونيسي إلى عبور دور المجموعات لكأس أمم آسيا للمرة الأولى، خلال المشاركة الخامسة له، حيث سبق له المشاركة في البطولة في نسخ 1996 و2000 ‏و2004 و2007.‏

وفي مشاركاته السابقة خاض المنتخب الإندونيسي 12 مباراة، فاز في اثنتين وتعادل في مثلهما وخسر في ثماني، وسجل ‏لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه 28 هدفا.‏

