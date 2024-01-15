الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجزائر تواجه أنجولا في مهمة استعادة زعامتها بكأس أفريقيا

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

يتطلع المنتخب الجزائري لاستعادة زعامته القارية، حينما يستهل مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، في كوت ديفوار بمواجهة صعبة نسبيا أمام أنجولا، في العاشرة مساء، على ملعب (السلام) ببواكي، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للبطولة.

ويرغب «محاربو الصحراء»، في تكرار سيناريو تتويجه بلقبه الأفريقي الأخير قبل 4 أعوام ونصف العام في مصر.

وسيحاول منتخب الجزائر، محو الذكرى الحزينة للفريق، في النسخة الماضية من كأس أمم أفريقيا عام 2021 بالكاميرون، حينما خرج الفريق من دور المجموعات بعدما حصد نقطة واحدة فقط من تعادل وهزيمتين ليغادر البطولة مبكرًا، رغم أن الفريق كان مرشحا بقوة للدفاع عن لقب البطولة القارية التي فاز بها في 2019.

وستكون المواجهة هي الثانية التي تجمع المنتخب الجزائري بنظيره الأنجولي في البطولة القارية، بعدما سبق أن التقيا في نسخة عام 2010، حيث تعادلا بدون أهداف في مرحلة المجموعات.

أبرز نجوم الجزائر في "كان 2023"

وسيعتمد جمال بلماضي على كتيبة مدججة بالنجوم، أبرزهم إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان الإيطالي، والقائد رياض محرز، ويوسف عطال، ورامي بن سبعيني، وعيسى ماندي، ورامز زروقي، وإسلام سليماني وبغداد بونجاح.

ويمتلك منتخب الجزائر سجلا حافلا في مشاركاته السابقة بأمم أفريقيا، حيث خاض 77 مباراة، حقق خلالها 28 فوزا و22 تعادلا وتلقى 27 خسارة، وأحرز لاعبوه 94 هدفا، فيما منيت شباكه بـ89 هدفا.

من جانبه يتطلع منتخب أنجولا لاستعادة بريقه خلال مشاركته التاسعة في كأس الأمم، بعد أن غاب عن النسخة الأخيرة التي استضافتها الكاميرون في أوائل عام 2022.

 في مشاركاته السابقة، خاض منتخب «الغزلان السوداء» 26 مباراة، اكتفى بتحقيق 4 انتصارات مقابل 12 تعادلا و10 هزائم، وسجل 30 هدفا مقابل 39 هدفا.

ويبقى الإنجاز الأفضل لمنتخب أنجولا، في تاريخ مشاركاته بالبطولة، التأهل مرتين لدور الثمانية في نسختي غانا 2008 وأنجولا 2010.

مابولولو ضمن أسلحة أنجولا في مواجهة الجزائر

وسيعول منتخب أنجولا، بقيادة مدربه الأنجولي، بيدرو جونسالفيس، على جهود كل من بين فريدي، قائد الفريق البالغ من العمر 33 عاما والمحترف بنادي إيوبسبور التركي، وزيتو لوفومبو مهاجم كالياري الإيطالي.

 كما يعتمد مدرب أنجولا أيضا على محترفين بارزين في الدوريات العربية مثل جيلسون دالا، مهاجم الوكرة القطري الذي سجل 15 هدفا في 37 مباراة دولية، وأيضا كريستوفر مابولولو، أحد نجوم الدوري المصري في المواسم الثلاثة الأخيرة، والذي سجل 6 أهداف في 23 مباراة دولية.

منتخب الجزائر جمال بلماضي منتخب أنجولا كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا رياض محرز

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