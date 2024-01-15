الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"لعنة البطل" تطارد السنغال أمام جامبيا في أمم أفريقيا.. اليوم

منتخب السنغال
منتخب السنغال

يبحث منتخب السنغال عن انطلاقة جيدة في مستهل رحلة الدفاع عن لقب كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، حينما يلاقي نظيره منتخب جامبيا، في الرابعة عصرًا، على ملعب (تشارلز كونان باني) في ياموسوكرو، في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة.

وتوج المنتخب السنغالي بلقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في الكاميرون، بعد الفوز على مصر، في المباراة النهائية، بركلات الجزاء الترجيحية.

ويتطلع منتخب «أسود التيرانجا» لتفادي اللعنة التي لازمت آخر ستة أبطال لكأس أمم أفريقيا خلال حملة الدفاع عن لقب البطولة، حيث لم ينجح أي من الأبطال (مصر، زامبيا، نيجيريا، كوت ديفوار، الكاميرون، الجزائر) خلال النسخ الست الماضية في تجاوز دور الـ 16 خلال حملة الدفاع عن لقب البطولة.

ومنذ نسخة أنجولا 2010، لم ينجح أي بطل في الدفاع عن لقبه، كما فشل منتخب مصر في بلوغ البطولة القارية عام 2012 بعد فوزه باللقب عام 2010، وتكرر الأمر ذاته مع منتخب نيجيريا الذي أخفق في بلوغ نسخة 2015 بعد فوزه باللقب القاري في 2013.

وخرج منتخب زامبيا الفائز باللقب القاري في 2012 من دور المجموعات بنسخة 2013 كما حدث الأمر ذاته مع منتخب كوت ديفوار في نسخة 2017 بعد فوزه بلقب نسخة 2015 وكذلك منتخب الجزائر الذي خرج من دور المجموعات في نسخة 2021 بعد فوزه بلقب 2019.

وكان المنتخب الكاميروني هو الوحيد من بين الأبطال الستة السابقين الذي نجح في تجاوز دور المجموعات خلال حملة الدفاع عن اللقب، حين تأهل لدور الستة عشر في نسخة 2019 بعد فوزه باللقب في النسخة السابقة لها.

أسلحة منتخب السنغال في "كان 2023"

سيعول المنتخب السنغالي، بقيادة مدربه أليو سيسيه، على خدمات خدمات نجمه الكبير ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، إلى جانب نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي الإنجليزي وإدوارد ميندي، حارس الأهلي السعودي الحالي.

من جانبه يخوض منتخب جامبيا المشاركة الثانية على التوالي في بطولة أمم أفريقيا كما أنها المشاركة الثانية له في تاريخه بالبطولة.

وفي نسخة عام 2021 من بطولة أمم أفريقيا قدم المنتخب الجامبي عروضا جيدا، حيث تمكن من عبور دور المجموعات محتلا المركز الثاني، كما فاز على منتخب غينيا في دور الـ16، قبل أن تنتهي مغامرته ويودع المسابقة من دور الثمانية أمام المنتخب الكاميروني.

ويأمل توم سينتفيت، المدير الفني للمنتخب الجامبي، في تكرار نفس إنجاز النسخة الماضية وربما تخطيه خاصة وأن لاعبيه اكتسبوا الخبرة من المشاركة في النسخة الأخيرة من البطولة.

ويعول سينتفيت على لاعبين مميزين أمثال موسى بارو، وعمر كولي، قائد الفريق وأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات برصيد 49 مباراة، وأسان سيساي، الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 13 هدفا.

منتخب السنغال كوت ديفوار جامبيا أليو سيسيه كأس الأمم الأفريقية أسود التيرانجا

مواد متعلقة

أندريه آيو يعيش ليلة حزينة تاريخية قبل قمة مصر وغانا فى كأس إفريقيا

ترتيب مجموعات أمم إفريقيا 2024 بعد تعادل منتخب مصر اليوم

الأكثر قراءة

عاجل| المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

بعد 6 أيام من البحث.. انتشال جثمان "غريق لوران" بالإسكندرية

القصة الكاملة لقتل سائق وتقطيعه على يد زوجته وعشيقها في بدر

الأرصاد: أجواء شديدة البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

شراكة بين "المصرية للاتصالات" و"زين-عُمانتل الدولية (ZOI)" لإنشاء ممر رقمي مباشر يربط البحر المتوسط ببحر العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 مواطنا جنوب الضفة الغربية

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية