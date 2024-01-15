الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحف إسبانيا عن رباعية ريال مدريد أمام برشلونة بالسوبر: "مذلة"

ريال مدريد
ريال مدريد

سلطت الصحف الإسبانية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على الكلاسيكو الناري بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتوّج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب "الأول بارك" معقل نادي النصر السعودي، في الرياض.

وسجل فينيسيوس جونيور هاتريك في الدقائق (7، 10 و39 من ركلة جزاء)، ليُضيف رودريجو الهدف الرابع في الدقيقة 64، بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 33 من زمن اللقاء، كما شهدت المباراة طرد رونالد أراخو لاعب برشلونة.

الصحف الإسبانية تحتفل بتتويج ريال مدريد بلقب السوبر

وكانت البداية مع صحيفة "ماركا" التي عنونت "مهرجان أهداف في السعودية"، مُضيفة: "ريال مدريد يحصد اللقب رقم 13 في تاريخه على حساب برشلونة".

وتابعت الصحيفة في تقريرها: “فينيسيوس جونيور أفضل لاعب في نهائي السوبر الإسباني، بعدما استغل ضعف دفاع برشلونة وسجل ”هاتريك"، وتفوّق النادي الأبيض من البداية وحتى النهاية".

وأبرزت الصحيفة جزءًا من تصريحات فينيسيوس، قائلًا: "فخور بأهدافي في هذه المباراة، أحاول أن أكون شخصًا أفضل كل يوم".

صحيفة "ماركا"

فيما خرجت صحيفة "آس" بعنوان " فينيسيوس والكأس.. اللقب الـ13 للملكي"، مُضيفة: "ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الإسباني بفضل البرازيلي الاستثنائي.. ويُدمّر برشلونة المتواضع جدًا برباعية".

وتابعت الصحيفة في تقريرها: "فلورنتينو بيريز تفوّق على سانتياجو برنابيو بعدد الألقاب كرئيس للنادي الملكي".

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، كان مخطئًا في أسلوبه، وقال عقب اللقاء: "علينا أن نعتذر للجماهير".

صحيفة "آس"
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أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد عنونت "برشلونة بلا روح"، مُضيفة: "برشلونة ظهر بأداء ضعيف ومتواضع أمام ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني".

وتابعت الصحيفة: "برشلونة أنهى المباراة بعشرة لاعبين، ليسقط برباعية أمام ريال مدريد المتفوق، منهم هاتريك فينيسيوس في 39 دقيقة".

صحيفة "موندو ديبورتيفو"

ولم تختلف صحيفة "سبورت" عن نظيرتها السابقة، إذ اكتفت بعنوان "مذلة"، موضحة: "هزيمة تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة".

وأضافت الصحيفة: "برشلونة يسقط برباعية أمام ريال مدريد.. وتشافي يعتذر للجماهير ويعترف بالأداء السيء أمام الملكي، مؤكدًا أن الفريق سيعود".

صحيفة "سبورت"

 

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