انطلاق حفل جوائز الأفضل "The Best" لعام 2023 فى لندن.. الليلة

ينطلق اليوم، الإثنين، حفل جوائز الأفضل "The Best" في العالم لعام 2023، والمُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وستكون هذه هي النسخة الثالثة التي تستضيف فيها لندن هذا الحدث، بعدما استضافته في عامي 2016 و2017.

موعد حفل جوائز الأفضل "The Best" لعام 2023

ومن المقرر أن تنطلق مراسم حفل جوائز الأفضل "The Best" لعام 2023، اليوم الإثنين، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل "The Best" لعام 2023

وستُذاع مراسم حفل جوائز الأفضل "The Best" لعام 2023، عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة، بالإضافة إلى قناة "فيفا" الرسمية على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي.

المتنافسون على جوائز الأفضل "The Best"

ويتنافس العديد من نجوم كرة القدم على جوائز الأفضل "The Best" في العالم لعام 2023، عن فئات أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب، أفضل مدربة، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، أفضل هدف، جائزة اللعب النظيف، جائزة المشجعين.

وأعلن "فيفا"، في شهر ديسمبر الماضي، عن قائمة مختصرة مكونة من 3 لاعبين في كل فئة من الفئات السبع، على أن يتم تقديم الجائزة السنوية وفقًا لأداء المرشحين في الفترة من 19 ديسمبر 2022 حتى 20 أغسطس 2023.

ميسي ينافس مبابي وهالاند على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في 2023

ويتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح إنتر ميامي الأمريكي، على رأس القائمة المختصرة والمُرشحة للفوز بجائزة الأفضل لعام 2023.

ويتنافس ميسي مع كل من النجم الفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

المرشحون لجوائز الأفضل لعام 2023

جائزة أفضل حارس مرمى: يتنافس الثلاثي، المغربي ياسين بونو (حارس الهلال السعودي)، البلجيكي تيبو كورتوا (حارس ريال مدريد)، والبرازيلي إيدرسون مورايس (حارس مانشستر سيتي).

جائزة أفضل مدرب: يتنافس الثلاثي بيب جوارديولا (مدرب مانشستر سيتي)، لوتشيانو سباليتي (مدرب منتخب إيطاليا)، وسيموني إنزاجي (مدرب إنتر ميلان).

جائزة أفضل هدف (جائزة بوشكاش): يتنافس الثلاثي خوليو إنسيسو، جيليرمي مادروجا، نونو سانتوس.

جائزة أفضل لاعبة: تتنافس الإسبانيتان أيتانا بونماتي وجينيفير هيرموسو، لاعبتا برشلونة، مع الكولومبية ليندا كايسيدو، لاعبة ريال مدريد.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد توّج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 الماضي، بينما حصدت أليكسيا بوتياس، نجمة برشلونة، جائزة أفضل لاعبة.