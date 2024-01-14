ريال مدريد بطلًا للسوبر الإسبانى برباعية فى شباك برشلونة

تُوج ريال مدريد بطلًا لبطولة كأس السوبر الإسباني بالرياض للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، وذلك بفوزه على غريمه برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية.

وافتتح فينيسوس جونيور التسجيل لريال مدريد في الدقيقة السابعة، أعقبه بهدف ثان في الدقيقة العاشرة من متابعة لتمريرة رودريجو جوس.

وقلص البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفارق لصالح برشلونة بهدف في الدقيقة 33، قبل أن يسجل فينيسيوس الهدف الثالث للريال موقعًا على الهاتريك الخاص به من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وأكد البرازيلي رودريجو انتصار ريال مدريد بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 64 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ولعب برشلونة المباراة منقوص العدد منذ الدقيقة 71 بعد تحصل لاعبه الأورجواياني رونالد أراوخو على البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء، لعركلته فينيسيوس جونيور.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، فشهد البدء بثنائية روبرت ليفاندوسكي وفيران توريس.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جوليس كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني، فشهد البدء بالأوكراني أندريه لونين في حراسة المرمى، فيما يقود الثنائي البرازيلي رودريجو جوس وفينسيوس جونيور خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في كأس السوبر الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى:أندريه لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أوريليني تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسوس جونيور.

وكان ريال مدريد قد انتصر على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في دور نصف النهائي للبطولة، فيما تأهل برشلونة على حساب أوساسونا وصيف بطولة كأس ملك إسبانيا.