ليفربول يفوز على فولهام فى ذهاب نصف نهائى كأس الرابطة الإنجليزية

فاز فريق ليفربول، على ضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنفيلد رود”، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" موسم 2023-2024، على ملعب “أنفيلد رود”، معقل فريق “الريدز”.

وافتتح البرازيلي ويليان التسجيل لـ فولهام بهدف أول في الدقيقة 19 من متابعة لتمريرة أندرياس بيريرا، مستغلًا خطأ من دفاعات ليفربول.

واستطاع كيرتس جونز تسجيل هدف التعادل لـ ليفربول في الدقيقة 68، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بأحد لاعبي فولهام لتسكن الشباك.

وتمكن الهولندي كودي جاكبو من تسجيل الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 71، بتسديدة رائعة من متابعة لتمريرة الأوروجواياني داروين نونيز من الجهة اليسرى، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 24 يناير على ملعب فريق فولهام.

وكان فريق مدلزبرة قد فاز على ضيفه تشيلسي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كاراباوا كاب”.

وغاب الدولي المصري محمد صلاح عن ليفربول، حيث يتواجد في معسكر الفراعنة استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

كما غاب واتارا إندو لمشاركته مع منتخب اليابان في كأس الأمم الأسيوية، أما ترينت ألكسندر أرنولد فيعاني من الإصابة في الركبة.

وشهد تشكيل ليفربول عودة فيرجيل فان دايك بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب مرضه.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كليهير

خط الدفاع: برادلي - كوناتي - فان دايك - جو جوميز

خط الوسط: كورتيس جونز - ماك أليستر - جرافنبرخ

خط الهجوم: ديوجو جوتا - إيليوت - لويس دياز

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