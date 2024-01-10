مدلزبرة يهزم تشيلسى بهدف نظيف فى ذهاب نصف نهائى كأس الرابطة الإنجليزية

فاز فريق مدلزبرة على ضيفه تشيلسي بهدف دون مقابل، في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباوا كاب" موسم 2023-2024.

وأهدر كول بالمر فرصة محققة للتسجيل لصالح تشيلسي في الدقيقة 31، بتسديده الكرة خارج الشباك الخالية.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق هايدن هاكني في الدقيقة 37 من متابعة لتمرييرة زميله عيسى جونز الذي تلاعب بـ ليفي كولويل في الجهة اليمنى.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم 23 يناير الجاري، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل فريق تشيلسي.

جدير بالذكر أن نادي مدلزبرة يدربه مايكل كاريك لاعب نادي مانشستر يونايتد السابق.

ويلعب ليفربول ضد فولهام مساء اليوم الأربعاء، في دور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة.