تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة.

مباراة ليفربول وفولهام في نصف نهائي كأس الرابطة

يستضيف فريق ليفربول نظيره فولهام، على ملعب "أنفيلد رود"، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.

خط وسط الملعب: كورتيس جونز - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبرخ.

في خط الهجوم: ديوجو جوتا - داروين نونيز - لويس دياز.

غيابات ليفربول أمام فولهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ويفتقد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لخدمات العديد من اللاعبين، وعلى رأسهم نجمنا المصري محمد صلاح، نظرًا لتواجده مع منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كذلك يغيب واتارو إندو؛ بسبب تواجده مع منتخب اليابان استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس آسيا، كما يغيب ترينت ألكسندر أرنولد؛ بسبب الإصابة التي سيغيب على إثرها لعدة أسابيع.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ستُذاع مباراة ليفربول ضد فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ضد فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

سيتولى المُعلق الرياضي "علي محمد علي" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.