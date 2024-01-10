صدام ناري بين ريال مدريد وأتلتيكو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره وجاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، على ملعب "الأول بارك" في الرياض، بعاصمة المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد يتحدى أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لمواصلة نغمة الانتصارات وحسم بطاقة التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني، أملًا في التتويج باللقب هذا الموسم.

في المقابل، يرغب فريق أتلتيكو مدريد، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيموني، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا ومحاولة إقصاء غريمه ريال مدريد، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني ومن ثم التتويج باللقب.

موعد نهائي كأس السوبر الإسباني

ويُشارك في بطولة السوبر الإسباني 4 أندية في هذه النسخة، وهي: برشلونة بطل الدوري الإسباني، ريال مدريد بطل كأس الملك، أتلتيكو مدريد وصيف الليجا، بالإضافة إلى أوساسونا، وصيف الكأس.

وبناءً عليه، من المنتظر أن يواجه الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو، بالفائز من مباراة برشلونة وأوساسونا، في نهائي كأس السوبر الإسباني، والمُقرر إقامته مساء يوم الأحد المقبل.

وستشهد بطولة كأس السوبر الإسباني، نشر المحادثات الصوتية بين غرفة الـVAR والحكم الرئيسي، وذلك ابتداءًا من الدور نصف النهائي من المسابقة، في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

يذكر أن فريق برشلونة يُعد الفريق الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، برصيد 14 لقبًا، آخرها كان تتويجه باللقب في الموسم الماضي، عندما تغلّب على غريمه ريال مدريد بنتيجة 3-1.