الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

ليفربول يتحدى فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول
ليفربول

يستضيف فريق ليفربول نظيره فولهام، على ملعب "أنفيلد رود"، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول يواجه فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات ومحاولة حسم تأهله لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية والتتويج باللقب، قبل خوض لقاء الإياب، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

وكان فريق ليفربول قد تأهل للدور نصف النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية، بعدما تغلّب على وست هام يونايتد بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، يوم الأحد الماضي.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما نجح في التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب أرسنال بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

ويفتقد فريق ليفربول لخدمات العديد من اللاعبين لأسباب مختلفة، وعلى رأسهم نجمنا المصري محمد صلاح، الذي يتواجد مع منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

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في المقابل، يرغب فريق فولهام أيضًا في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم، من أجل خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية من المسابقة ومحاولة إقصاء ليفربول قبل المواجهة مجددًا في لقاء الإياب، المُقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 24 يناير الجاري، وذلك على ملعب "كرافن كوتيدج".

وتأهل فريق فولهام لهذا الدور، بعدما حقق فوزًا صعبًا على إيفرتون بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

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