الأربعاء 10 يناير 2024
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رياضة

الجونة يواجه البنك الأهلى وسيراميكا كليوباترا يستضيف إنبى فى كأس الرابطة

فريق إنبي
فريق إنبي

يستضيف الجونة فريق البنك الأهلي في الثالثة عصر اليوم باستاد خيري بشارة في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية ويحل إنبي ضيفًا على سيراميكا كليوباترا بملعب المقاولون العرب في الخامسة مساء في الجولة الأولى  للمجموعة الثالثة.

الجونة يفقد خدمات بلحاج

الجونة بقيادة علاء عبد العال قدم عروضًا طيبة في دوري نايل، ويسعى للظهور بشكل جيد في بطولة كأس الرابطة لكنه فقد واحدًا من أهم لاعبيه وهو المغربي أحمد بلحاج الذي عاد لفريق سيراميكا كليوباترا بعد قطع إعارته، وحرص علاء عبد العال على تجهيز البديل، وقد يلجأ لتغيير طريقة اللعب لتعويض غياب بلحاج.

في المقابل تحسنت نتائج البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى، وابتعد عن المركز الأخير في الدوري، ويسعى للفوز والتساوي مع المصري البورسعيدي الذي هزم المقاولون بهدف دون رد.

يدير المباراة أحمد جمال ويساعده خالد السيد وطارق مصطفى ومعهم إبراهيم محمد حكمًا رابعًا ومحمود بسيوني حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

فريق الجونة 

سيراميكا كليوباترا يواجه إنبي

يشهد ستاد المقاولون في الخامسة مساء اليوم مواجهة قوية بين سيراميكا كليوباترا وإنبي في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

وستكون بداية مشوار سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي للمحافظة على اللقب الذي فاز به الموسم الماضي صعبة في ظل تألق فريق إنبي بقيادة تامر مصطفى الذي حقق نتائج جيدة في الدوري، ويسعى الفريقان للفوز والتساوي مع الداخلية الذي فاز على الإسماعيلي بهف دون مقابل والمنافسة على التأهل للدور ربع النهائي.

يدير المباراة وائل فرحان، ويساعده أسامة عبد اللطيف، ومحمد مجدي سليمان، ومعهم محمد إبراهيم الدسوقي حكمًا رابعًا، وعبد العزيز السيد حكم فيديو ويوسف البساطي مساعد حكم فيديو.

كأس رابطة الأندية المصرية الجونة فريق البنك الأهلي انبى سيراميكا كليوباترا

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