التشكيل الرسمي لمباراة زد وطلائع الجيش في كأس الرابطة

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق زد إف سي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة طلائع الجيش، في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

موعد مباراة زد وطلائع الجيش بكأس الرابطة

ويواجه زد نظيره طلائع الجيش، بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة (موسم 2023/2024).

تشكيل زد لمواجهة طلائع الجيش بكأس رابطة الأندية المحترفة

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: علي جمال ومحمد سمير، وفهد أبوالفتوح ومصطفى كاجو.

خط الوسط: مصطفى ميسي ومحمد علي، وعبدالله مجدي وأحمد سيد عبدالغني.

خط الهجوم: مصطفى زيكو وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد مزيكا وجرجس مجدي، ومحمد سوانيه ومعط ماجاسا وأحمد رفعت ومحمد أشرف.

تشكيل زد لمواجهة طلائع الجيش بكأس الرابطة

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش، بقيادة مديره الفني عبدالحميد بسيوني، على النحو التالي..

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عمرو طارق – خالد سطوحي – حسن مجدي – أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي – على حمدي – عبد الرحمن شيكا.

خط الهجوم: موسى دياوارا – جودوين شيكا – يسري وحيد.

القنوات الناقلة لمباراة زد وطلائع الجيش بكأس رابطة الأندية المحترفة

تنقل مباراة زد وطلائع الجيش، في الجولة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة، عبر قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

طاقم حكام مباراة زد وطلائع الجيش بكأس رابطة الأندية

يدير مباراة زد وطلائع الجيش تحكيمي طاقم مكون من عاطف حسين ويساعده هاني خيري وأحمد عادل عبد الفتاح ومعهم محمود رشدي حكما رابعا ومحمد الحنفي حكم فيديو وسمير جمال مساعد حكم فيديو.

ويقع فريقا زد وطلائع الجيش في المجموعة الثانية التي تضم أيضا فريقي بيراميدز وفاركو.