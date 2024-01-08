الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. "الداخلية" يتقدم على الإسماعيلي بهدف في كأس الرابطة

الداخلية
الداخلية

أنهى فريق الداخلية الشوط الأول من مباراته أمام الإسماعيلي، بالتقدم بهدف دون رد في المباراة التي تجمعهما ظهر اليوم، على ستاد السلام، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية 2024.

وسجل يوسف تونجي يسجل هدف التقدم للداخلية في مرمى الإسماعيلي، في الدقيقة الخامسة، بعدما تلقي كرة طولية من ركلة حرة غير مباشرة، ليتمكن من استخلاص الكرة من بين مدافعي الإسماعيلي، ويضع الكرة في الشباك.

وجاءت المباراة، قوية بين كلا الفريقين، وشهدت عددًا من الفرص الضائعة من كلا الجانبين.

الدقيقة الحادية عشرة.. الإسماعيلي يهدر فرصة التعادل، بعدما نفذ صالح جمعة، كرة عرضية إلى باسم مرسي، الذي يسدد كرة رأسية، ينقذها محمد مجدي، حارس الداخلية.

الدقيقة 27.. صالح جمعة لاعب الإسماعيلي يرسل كرة عرضية من ناحية اليسار، ليسددها باسم مرسى برأسه وسط متابعة من زميله محمد هاشم، لكن محمد فوزي حارس الداخلية يبعدها لركنية.

وبدء الإسماعيلي، مباراة اليوم بتشكيل مكون

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي أحمد محسن ومحمد بيومي

خط الوسط: عماد حمدي وصالح جمعة ومحمد عبد السميع ومحمود الشبراوي

خط الهجوم: عمرو سعيد وباسم مرسي

ويجلس على مقاعد البدلاء: كمال السيد حارسا ومعه حمدي النقاز ومحمد دسوقي وعصام صبحي ومحمد حسن وعبد الرحمن مجدي وحازم مرسي ومروان حمدي وياوانو.

الداخلية الاسماعيلى كأس رابطة الأندية المصرية يوسف تونجي صالح جمعة

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