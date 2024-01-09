الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

طلائع الجيش يواجه زد.. والمصري يصطدم بالمقاولون في كأس الرابطة

فريق المصري
فريق المصري

تقام اليوم مباراتان في الجولة الأولى  ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية ، إذ يلتقي زد إف سي مع طلائع الجيش في الثالثة عصرا باستاد القاهرة في المجموعة الثانية ويلتقي المصري مع المقاولون في الخامسة مساء باستاد برج العرب بالإسكندرية في المجموعة الرابعة.

مواجهة قوية بين زد إف سي وطلائع الجيش

مباراة زد وطلائع الجيش هى الأولى في المجموعة الثانية التي تضم أيضا فريقي بيراميدز وفاركو وهي الثانية على التوالي بين الفريقين بعد مباراة الدوري التي انتهت بفوز طلائع الجيش بهدف دون رد وكانت الهزيمة الأولى لفريق زد إف سي هذا الموسم.

ويسعى طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني وإف سي زد بقيادة مجدي عبد العاطي لتحقيق الفوز للمنافسة بقوة على التأهل للدور ربع النهائي.

يدير المباراة عاطف حسين ويساعده هاني خيري وأحمد عادل عبد الفتاح ومعهم محمود رشدي حكما رابعا ومحمد الحنفي حكم فيديو وسمير جمال مساعد حكم فيديو.

فريق إف سي زد

المصري يعاني من الغيابات أمام المقاولون

وفي الإسكندرية ستكون المواجهة قوية بين المصري والمقاولون، خصوصا أن الفريق يفتقد جهود عدد من لاعبيه أمثال إلياس الجلاصي وغيلاس قناوي ومحمود حمادة ومحمد دبش وإيزي إيميكا وفخر الدين بن يوسف، وحرص الجهاز الفني بقيادة علي ماهر على تجهيز البدلاء والاستعانة بمجموعة من الناشئين لتعويض هذه الغيابات خاصة أن المصري وصل لنهائي كأس الرابطة الموسم الماضي ويسعى للفوز باللقب هذا الموسم للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

في المقابل تحسنت نتائج المقاولون في الدوري بعد تولي طلعت محرم المسئولية الفنية ويسعى الفريق لبداية قوية في كأس الرابطة والاستفادة من غيابات المصري في تحقيق الفوز الأول.

يدير المباراة محمود ناصف ويساعده أسامة السيد وماجد المليجي ومعهم أحمد حمدي حكما رابعا ومحمد يوسف حكم فيديو وحسني سلطان مساعد حكم فيديو.

بطولة كأس رابطة الأندية طلائع الجيش المصرى المقاولون زد إف سي

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