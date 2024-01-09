الثلاثاء 09 يناير 2024
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رياضة

بعد انتصار الدوري.. طلائع الجيش يواصل هيمنته على زد بهدف بكأس الرابطة

مباراة طلائع الجيش
مباراة طلائع الجيش وزد

واصل فريق طلائع الجيش عقده على نظيره زد، ولكن هذه المرة في إطار مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة، عندما حقق الفوز على المنافس بهدف نظيف.

جاء هدف المباراة الوحيد والفريق العسكري، عن طريق يسري وحيد، في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة.

وتعد النسخة الحالية، هي الثالثة على التوالي من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث توج مودرن فيوتشر بالنسخة الأولى، بينما تمكن سيراميكا كليوباترا من حصد نسخة الموسم الماضي والثانية.

وبدأ زد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: علي جمال ومحمد سمير، وفهد أبوالفتوح ومصطفى كاجو.

خط الوسط: مصطفى ميسي ومحمد علي، وعبدالله مجدي وأحمد سيد عبدالغني.

خط الهجوم: مصطفى زيكو وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد مزيكا وجرجس مجدي، ومحمد سوانيه ومعط ماجاسا وأحمد رفعت ومحمد أشرف.

بينما كان تشكيل طلائع الجيش، التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: عمرو طارق – خالد سطوحي – حسن مجدي – أحمد متعب.

خط الوسط: فريد شوقي – على حمدي – عبد الرحمن شيكا.

خط الهجوم: موسى دياوارا – جودوين شيكا – يسري وحيد.

وبهذه النتيجة تربع طلائع الجيش، على قمة المجموعة الثانية مؤقتا برصيد 3 نقاط، لحين انتهاء باقي مباريات المجموعة ذاته، التي تختتم غدا الأربعاء، بإقامة مباراة بيراميدز وفاركو.

ويعد هذا الانتصار، هو الثاني على التوالي للفريق العسكري مؤخرا على فريق زد، بعد فوزه عليه أيضا في الجولة الماضية من مسابقة دوري نايل وتحديدا الجولة الحادية عشر، وبنفس النتيجة أيضا 1/0.

طلائع الجيش كأس رابطة الأندية المحترفة مسابقة دوري نايل كأس الرابطة

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