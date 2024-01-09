رسميًا.. ليفربول يعلن إصابة أرنولد على مستوى الركبة وغيابه لعدة أسابيع

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا اليوم الثلاثاء، إصابة ترينت ألكسندر أرنولد ظهير الفريق وغيابه عن لقاء فولهام غدًا في نصف نهائي كأس الرابطة.

وأكد بيان ليفربول أن أرنولد سيغيب عدة أسابيع بسبب إصابة على مستوى الركبة.

Trent Alexander-Arnold will be sidelined for 'a few weeks' due to a knee injury، assistant manager Pepijn Lijnders has confirmed 🗣️ — Liverpool FC (@LFC) January 9، 2024

ويدخل ليفربول مواجهة فولهام وهو في قمة معنوياته بعد تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الإطاحة بـ آرسنال من الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق ليفربول فوزًا غاليًا على نظيره آرسنال بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك في غياب محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك.

أما فولهام يعيش حالة من الصحوة هو الآخر بعدما حقق فوزًا غاليًا على حساب آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يقصي روثيرهام من الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تقام مباراة ليفربول ضد فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يناير 2024.

تنطلق مباراة ليفربول ضد فولهام في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.