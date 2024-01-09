الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مباريات

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-1-2023 فى البطولات العالمية والعربية

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يسعى متابعو المباريات وعشاق كرة القدم لمعرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-1-2023 عبر جوجل، في البطولات العالمية والبطولات العربية، لمتابعة جميع المباريات في وقتها بشكل حصري. 

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-1-2023

وننشر لكم مباريات اليوم الثلاثاء 9 من يناير 2024 حيث نتابع مباراة ميدلزبرة وتشيلسي، وذلك في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما سنتابع ربع نهائي كأس إيطاليا بين فيورنتينا وبولونيا.

بالإضافة إلى مباريات الجولة 17 من دوري يلو السعودي، والتي يتواجه فيها هجر والقيصومة، والباطن ضد الجبلين.

وفي كأس الرابطة المصرية نتابع مباراتين مباريات ضمن دور الـ16، زد ضد طلائع الجيش، والمقاولون العرب في مواجهة الإسماعيلي، كما سنتابع أكثر من مباراة ودية مثل مباراة المنتخب السعودي وفلسطين، ولقاء الجزائر وبوروندي.

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 "09-01-2024"

موعد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في نصف النهائي

مدلزبرة - تشيلسي في تمام الساعة  22:00 مصر، 23:00 السعودية  على قناة beIN Sports HD 1  للمعلق الرياضي جواد بدة

مواعيد مباريات دوري يلو السعودي في الجولة 17 اليوم

هجر - القيصومة  في تمام الساعة 14:15 مصر، 15:15 السعودية السعودية الرياضية 2 علي آل المحسن
الباطن - الجبلين في تمام الساعة  14:15 مصر، 15:15 السعودية السعودية الرياضية 1  للمعلق الرياضي عائد العصيمي
جدة - الجندل في تمام الساعة  17:35 مصر، 18:35 السعودية السعودية الرياضية 1  للمعلق الرياضي أحمد المنتشري

موعد مباريات كأس إيطاليا في ربع النهائي

فيورونتينا - بولونيا في تمام الساعة  22:00 مصر، 23:00 السعودية على قناة  AD Sports Premium 1
StarzPlay  للمعلق الرياضي محمد أبو كبده

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس إفريقيا 2024

ميعاد مباراة منتخب مصر بتوقيت القاهرة.. وتردد القنوات الناقلة

موعد كأس الرابطة المصرية في دور الـ16 اليوم

زد - الجيش  في تمام الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية على قناة  OnTime Sports 1  للمعلق الرياضي محمد الكواليني

المصري - المقاولون العرب في تمام الساعة 17:00 مصر، 18:00 السعودية  على قناة OnTime Sports 1  للمعلق على اللاعب مؤمن حسن

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء جدول مواعيد مباريات مباريات اليوم مباريات اليوم الثلاثاء 9 1 2023 مباريات

مواد متعلقة

سيف زاهر: عرض ضخم لـ كهربا من أحد الدوريات العربية

موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل.. استشهاد نجلى شقيق وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما برفح

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9-1-2023 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 9-1-2024

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

انطلاق ماراثوان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالجيزة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان