جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-1-2023 فى البطولات العالمية والعربية

يسعى متابعو المباريات وعشاق كرة القدم لمعرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-1-2023 عبر جوجل، في البطولات العالمية والبطولات العربية، لمتابعة جميع المباريات في وقتها بشكل حصري.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-1-2023

وننشر لكم مباريات اليوم الثلاثاء 9 من يناير 2024 حيث نتابع مباراة ميدلزبرة وتشيلسي، وذلك في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما سنتابع ربع نهائي كأس إيطاليا بين فيورنتينا وبولونيا.

بالإضافة إلى مباريات الجولة 17 من دوري يلو السعودي، والتي يتواجه فيها هجر والقيصومة، والباطن ضد الجبلين.

وفي كأس الرابطة المصرية نتابع مباراتين مباريات ضمن دور الـ16، زد ضد طلائع الجيش، والمقاولون العرب في مواجهة الإسماعيلي، كما سنتابع أكثر من مباراة ودية مثل مباراة المنتخب السعودي وفلسطين، ولقاء الجزائر وبوروندي.

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 "09-01-2024"

موعد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في نصف النهائي

مدلزبرة - تشيلسي في تمام الساعة 22:00 مصر، 23:00 السعودية على قناة beIN Sports HD 1 للمعلق الرياضي جواد بدة

مواعيد مباريات دوري يلو السعودي في الجولة 17 اليوم

هجر - القيصومة في تمام الساعة 14:15 مصر، 15:15 السعودية السعودية الرياضية 2 علي آل المحسن

الباطن - الجبلين في تمام الساعة 14:15 مصر، 15:15 السعودية السعودية الرياضية 1 للمعلق الرياضي عائد العصيمي

جدة - الجندل في تمام الساعة 17:35 مصر، 18:35 السعودية السعودية الرياضية 1 للمعلق الرياضي أحمد المنتشري

موعد مباريات كأس إيطاليا في ربع النهائي

فيورونتينا - بولونيا في تمام الساعة 22:00 مصر، 23:00 السعودية على قناة AD Sports Premium 1

StarzPlay للمعلق الرياضي محمد أبو كبده

موعد كأس الرابطة المصرية في دور الـ16 اليوم

زد - الجيش في تمام الساعة 15:00 مصر، 16:00 السعودية على قناة OnTime Sports 1 للمعلق الرياضي محمد الكواليني

المصري - المقاولون العرب في تمام الساعة 17:00 مصر، 18:00 السعودية على قناة OnTime Sports 1 للمعلق على اللاعب مؤمن حسن