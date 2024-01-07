الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس إفريقيا 2024

منتخب مصر
منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس إفريقيا 2024، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بجانب الجماهير المصرية، لمتابعة مباريات منتخبنا الوطني في المسابقة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس إفريقيا 2024

يلتقي منتخب مصر بنظيره موزمبيق، يوم 14 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

ثم يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام غانا، يوم 18 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس إفريقيا 2024.

أما المباراة الثالثة، فإن منتخب مصر سيواجه منتخب الرأس الأخضر، وذلك يوم 22 يناير، في تمام الساعة العاشرة مساءً أيضًا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر القادمة في كأس إفريقيا 2024

ومن المقرر أن تُذاع مباراة منتخب مصر القادمة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports HD.

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أين سيقام كأس إفريقيا 2024؟

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية، يوم 13 يناير الجاري وحتى يوم 11 فبراير، بمشاركة 24 منتخبًا، وستُقام في كوت ديفوار.

مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2024

ويتواجد منتخب مصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، في المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بجوار منتخبات غانا، موزمبيق والرأس الأخضر.

قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024

في حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - علي جبر – ياسر إبراهيم - أحمد سامي - محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدي.

خط وسط الملعب: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مروان عطية - أحمد السيد زيزو – مهند لاشين - محمود حمادة.

في خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود عبد المنعم "كهربا" - أحمد حسن كوكا.

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