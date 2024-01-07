الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعثة منتخب مصر تطير إلى كوت ديفوار الثلاثاء

بعثة منتخب مصر
بعثة منتخب مصر

يعتزم الناقل الوطني مصر للطيران، بعد غدٍ الثلاثاء، تسيير رحلة جوية خاصة إلى مطار أبيدجان بكوت ديفوار، لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم (منتخب مصر) للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير 2024.

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تفاصيل تغيير مسار رحلة مصر للطيران المتجهة إلى بنى غازى

 

رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني لكرة القدم   

من المقرر أن يغادر المنتخب الوطني، بعد غد الثلاثاء على متن رحلة مصر للطيران، التي تحمل رقم MS3900 من طراز بوينج B737-800، وسط تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر البعثة في رحلة مباشرة الي أبيدجان تستغرق أكثر من سبع ساعات.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري، في السادسة من مساء اليوم، الأحد، نظيره التنزاني، في مباراة ودية، تكون البروفة الأخيرة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التي ستقام بدولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير 2024.

مصر للطيران رحلة خاصة المنتخب الوطني المنتخب الوطني لكرة القدم بوينج

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