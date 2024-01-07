بعثة منتخب مصر تطير إلى كوت ديفوار الثلاثاء

يعتزم الناقل الوطني مصر للطيران، بعد غدٍ الثلاثاء، تسيير رحلة جوية خاصة إلى مطار أبيدجان بكوت ديفوار، لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم (منتخب مصر) للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير 2024.

رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطني لكرة القدم

من المقرر أن يغادر المنتخب الوطني، بعد غد الثلاثاء على متن رحلة مصر للطيران، التي تحمل رقم MS3900 من طراز بوينج B737-800، وسط تقديم كافة التسهيلات اللازمة لسفر البعثة في رحلة مباشرة الي أبيدجان تستغرق أكثر من سبع ساعات.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري، في السادسة من مساء اليوم، الأحد، نظيره التنزاني، في مباراة ودية، تكون البروفة الأخيرة استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية التي ستقام بدولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتي 11 فبراير 2024.