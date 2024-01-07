الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السياحة" تطالب الفائزين بالحج السياحى بسرعة سداد قيمة البرامج لإنهاء الإجراءات

شركات السياحة
شركات السياحة

توجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بالتهاني إلى المواطنين الفائزين في قرعة الحج السياحي لهذا العام، وتمنت لهم موسمًا ناجحًا، وأكدت الغرفة أن جميع شركات السياحة المنظمة للحج ستبذل قصارى جهدها للعمل على راحة وسلامة الحجاج وتسهيل أدائهم الفريضة.

 

وأضافت الغرفة، أن وزارة السياحة والآثار وبالتنسيق التام مع الغرفة وضعت ضوابط قوية لموسم الحج تضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وتضمن كذلك كافة حقوقهم والسعي لسلامتهم منذ سفرهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

شركات السياحة تناشد الراغبين في الحج بالتعامل مع شركات السياحة مباشرة دون وسطاء

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توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة للموسم الحالى

 

ضوابط مشددة لنجاح الموسم والشركات مستعدة لخدمة حجاجها

 

ومن ناحية أخرى، طالبت غرفة السياحة المواطنين الفائزين بقرعة الحج بسرعة سداد قيمة برامج الحج إلى الشركات المنظمة للرحلات، وشددت الغرفة على الأهمية القصوى لقيام شركات السياحة بسداد قيم خدمات الحج لموسم ١٤٤٥هـ.

وأضافت الغرفة في منشورها لشركات السياحة: نظرًا لاشتراطات السلطات السعودية بضرورة سداد قيم الخدمات للحجاج على المسار الإلكتروني أولًا قبل تسليم المواقع بالمشاعر المقدسة، فإنه يجب على الشركات سرعة تحصيل قيمة برامج الحج من الحجاج الفائزين فور ظهور نتيجة القرعة وبحد أقصى أسبوع من تاريخ إعلانها.

 

وأوضحت الغرفة، أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على إتاحة الوقت أمام الشركات المنظمة للحج لإتمام إجراءات التضامن وتحويل المبالغ المستحقة لقيم الخدمات المقدمة للحجاج، وحذرت الغرفة من أن التأخير في سداد تلك المبالغ سوف يؤثر سلبًا على إتمام باقي الإجراءات، وجودة البرامج ويضع عقبات كبيرة أمام الشركات في تنفيذ البرامج.

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