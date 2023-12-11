الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة للموسم الحالى

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

تم مساء اليوم الإثنين توقيع خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة لموسم الحج الحالي 1445 هجريًا، وذلك إستعدادًا لموسم الحج وسعيًا لتوفير أفضل الخدمات لحجاج السياحة، وقد فازت بالعقد شركة رحلات ومنافع التابعة للشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية، جاء ذلك بعد مناقصة طرحتها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بين شركات خدمات الحجاج السعودية، وتقدمت للمناقصة 4 شركات سعودية وفازت الشركة المذكورة بعد فض المظاريف.

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تقدم 4 شركات سعودية للمناقصة وفوز شركة رحلات ومنافع التابعة لشركة مطوفي الدول العربية


وقد وقع عن غرفة شركات السياحة كل من أحمد إبراهيم وهشام أمين، عضوي لجنة تسيير أعمال الغرفة، نيابة عن الدكتور نادر الببلاوي، رئيس اللجنة، وعن الجانب السعودي موفق رشاد خوج، نائب رئيس الشركة القابضة لشركة مطوفي حجاج الدول العربية.


وقد تم التوقيع بمقر غرفة شركات السياحة في الدقي بحضور كل من محمد بن حسن معاجيني، رئيس الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية، وناصر تركى، نائب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ممثلًا عن الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية المكلفة من وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية بإدارة ملف الحج السياحي، وبحضور أعضاء اللجنة أشرف شيحة وباسل السيسي وإيهاب عبدالعال ويسري السعودي وأحمد فؤاد، بجانب كل من إيهاب المهدي وشريف صالح عضوي لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة


وكانت اللجنة الفنية قد قامت بطرح كراسة شروط ومواصفات على الشركات السعودية، وأعقب ذلك عقد اجتماعات مكثفة للجنة مع الشركات السعودية المتقدمة للمناقصة والتي تقدمت بعروضها الفنية والمالية في مظاريف مغلقة وقد وقع اختيار اللجنة على شركة رحلات ومنافع لتميز العرض المقدم منها، ماليًا وفنيًا، وقد تم توقيع العقد بعد مفاوضات مكثفة قامت بها اللجنة خلال الخمسة أيام الماضية توجت بتوقيع الإتفاق الذي يتضمن كافة الحقوق والخدمات المقدمة للحجاج.

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