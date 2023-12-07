الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بوابة الحج الموحدة.. هل حددت "التضامن الاجتماعي" أسعار حج الجمعيات الأهلية 2024؟

الحج
الحج

يتساءل المتقدمين لحج الجمعيات عن كيفية الاستعلام عن النتيجة لمعرفة هل هم ضمن الفائزين لأداء فريضة الحج 2024، وذلك بعد أن انتهى التقديم على حج الجمعيات الأهلية 2024، الخميس الماضي، ويتساءل الكثير من المواطنين عن شروط حج الجمعيات وموعد نتيجة قرعة الحج.

حج الجمعيات الأهلية 2024

ويهتم المصريون الراغبون في أداء فريضة الحج في التقديم في حج الجمعيات لاسيما أن وزارة التضامن الاجتماعي تهتم بعناية في اختيار أفضل الفنادق الموجودة بالقرب من الحرم المكي، ومن المقرر أن تقوم بإرسال بعثة من الوزارة لإبرام عقود تتعلق بالخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة، بما في ذلك وسائل النقل والإقامة، بعد إغلاق فترة التقديم.

أسعار حج الجمعيات الأهلية 2024

وستعلن الوزارة رسميًا عن أسعار حج الجمعيات الأهلية بعد إغلاق فترة التقديم على حج الجمعيات، وذلك خلال أيام، من المتوقع أن تظهر نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريًا بفئاته الثلاث بعد أيام قليلة، وذلك بعد موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

آخر فرصة.. التضامن تنتهى اليوم من تلقى طلبات حج أعضاء الجمعيات الأهلية

غدًا.. التضامن تنتهى من تلقى طلبات حج أعضاء الجمعيات

التضامن تواصل استقبال طلبات أعضاء حج الجمعيات لأداء الفريضة

الاستعلام عن حج الجمعيات 2024 

يمكنك الاطلاع على نتيجة قرعة حج الجمعيات لعام 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية: 

1- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا أو موقع المؤسسة القومية الموحدة للحج من هنا.

2- إدخال رقمك القومي أو رقم المصنع المدون أسفل صورة بطاقة الرقم القومي.

3- ثم إدخال كود التحقق والضغط على بحث.

شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية عام 2024 

- يجب أن يكون المتقدم من جنسية مصرية.

- يجب أن يكون عضوًا في الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجلة بعضويتها.

- يجب أن يكون المتقدم قد سدد الاشتراك السنوي.

- يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة مسجلة قبل 1 نوفمبر 2023.

- لا يجب أن تكون الجمعية أو المؤسسة قد تعرضت لأي جزاءات بسبب مخالفات قانونية أو مالية.

- لا يجب أن يكون المتقدم قد أدى فريضة الحج من قبل.

- يجب أن يكون المتقدم كاملًا في الأهلية لأداء المناسك.

- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 25 عامًا في 1 مارس 2024.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون سن 45 عامًا.

- يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

إقرأ أيضًا: آخر فرصة.. التضامن تنتهى اليوم من تلقى طلبات حج أعضاء الجمعيات الأهلية

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