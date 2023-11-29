الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. التضامن تنتهي من تلقي طلبات حج أعضاء الجمعيات

الحج
الحج

تنتهي وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، غدًا الخميس، من تلقي طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445هـ 2024م.

الشروط

وأكدت الوزارة أن من بين الشروط التى يلزم توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم:-

أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

تقديم شهادة التحركات للتاكد انه لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.

أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1/3/2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ.

لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لايقل عمره عن 18 عامًا.

لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

 

التضامن تواصل استقبال طلبات أعضاء حج الجمعيات لأداء الفريضة

لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم:

مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

مرضى تليف الرئة.

حالات السمنة المفرطة المرضية.

الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام».

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.


وأكدت الوزارة أنه يحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.

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